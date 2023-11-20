Глава Верховной рады призвал к ущемлению прав русских нацменьшинств на Украине

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что на Украине русских нацменьшинств нет, и, что права русских в стране должны быть ущемлены, – сообщает в понедельник, 20 ноября, украинский телеканал «1+1».

В интервью телеканалу Стафанчук заявил: «Я очень благодарен Венецианской комиссии и Европейской комиссии за то, что они прислушались к аргументам и подошли с пониманием к тому, что должен быть, опять-таки, принцип взаимного уважения. Если этот народ (русские,– прим.ред.) не демонстрирует уважения, а наоборот – осуществляет агрессию против Украины, то его права должны быть ущемлены в этой части. Мы тут нашли полное взаимопонимание. Поэтому никаких российских национальных меньшинств в Украине на данный момент нет и не может быть».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова так прокомментировала заявление Стефанчука: «Забыл добавить «майн фюрер» и зигануть. Нацисты 21 века».

Киев, Иван Бабурин

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