Министр обороны США Ллойд Остин прибывший с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи в Киев с неанонсированным визитом в понедельник, 20 ноября, по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что США вместе с союзниками продолжат поддерживать насущные боевые потребности Украины, – сообщают украинские СМИ.

В своем аккаунте в соцсети Х (экс-Twitter) Остин написал: «Для меня было честью встретиться сегодня в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы подтвердить твердую поддержку Украины Соединенными Штатами. Мы, вместе с нашими союзниками и партнерами, продолжим поддерживать насущные боевые потребности Украины и долгосрочные оборонные потребности».

В свою очередь, The Washington Post со ссылкой на источники из числа сопровождающих шефа Пентагона в поездке в Киев пишет, что «несмотря на нарастающее противодействие республиканцев в Конгрессе и неудачи на поле боя Украины, Вашингтон сможет продолжать отправлять помощь, в том числе оружие большей дальности и артиллерийские боеприпасы. По крайней мере, в течение некоторого времени».

Киев, Иван Бабурин

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