Киев заявил о кризисе поставок горючего из-за перекрытия границы польскими дальнобойщиками

Заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка в понедельник, 20 ноября, заявил, что из-за блокады границы польскими дальнобойщиками страна оказалась предкризисной ситуации в связи с невозможностью поставок горючего, – сообщают украинские СМИ.

В эфире телемарафона Качка сказал: «Нам нужна западная граница не только для экспорта, но и для поставок жизненно важных товаров, в частности, энергетических, больше всего – автогаза. В условиях зимы, в условиях постоянных обстрелов со стороны Российской Федерации блокирование энергетических товаров является кризисным явлением».

«Если дискуссию по автотранспорту еще можно вести, там сложные регулирования, то с перспективы энергетики – это действительно предкризисная ситуация. Еще не кризисная, но позволяющая нам применить с Европейской комиссией механизмы предотвращения кризисов. Эта неделя будет посвящена работе с Европейской комиссией для нахождения решения в этом направлении. … Польский протест по отношению к Украине и украинцам – это не очень вежливо, а требования протестующих – нелогичны», – добавил украинский торгпред.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»