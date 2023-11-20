Зеленский заявил, что договорился с шефом Пентагона о «контроле над Черным морем»

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 20 ноября, по итогам встречи с министром обороны США Ллойдом Остином в Киеве заявил, что ему и шефу Пентагона «удалось достичь прогресса в установлении контроля над Черным морем», – передают украинские СМИ.

В сообщении пресс-службы главы киевского режима говорится, что Зеленский заявил следующее: «Во время встречи также обсуждались вопросы свободы мореплавания в Черном море и обеспечения функционирования альтернативного «зернового коридора». Очень важно, что нам удалось достичь прогресса в установлении контроля над Черным морем, а также обеспечить работу альтернативного гуманитарного маршрута. Это дает Украине возможность оставаться гарантом глобальной продовольственной безопасности».

Киев, Иван Бабурин

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