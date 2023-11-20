Министр обороны США Ллойд Остин на брифинге по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник, 20 ноября, заявил, что США предоставят Киеву дополнительную военную помощь на $100 млн, включая боеприпасы для артиллерии и ПВО, – сообщают украинские СМИ.

В ходе общения с журналистами шеф Пентагона сказал: «Я анонсировал сегодня передачу дополнительной военной помощи на 100 миллионов долларов. В новый пакет войдут боеприпасы для артиллерии и систем противовоздушной обороны, а также противотанковые средства».

В сою очередь, глава киевского режима Зеленский в своем ежевечернем видеообращении заявил, что министр обороны США Ллойд Остин на встрече в Киеве пообещал оказать военную помощь артиллеристскими снарядами.

«Есть новый оборонный пакет для нашего государства от Соединенных Штатов. Я благодарен. В частности, будет больше артиллерии – снарядов, которые нужны именно сейчас», – говорит Зеленский в видеоролике, размещенном в соцсетях.

Киев, Иван Бабурин

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