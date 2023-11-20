Киев обеспокоен активизацией дискуссий среди партнеров о переговорах с Россией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов во время выступления на Halifax International Security Forum в понедельник, 20 ноября, заявил, что Киев обеспокоен активизацией дискуссий среди отдельных партнеров о необходимости проведения переговоров с Россией о прекращении огня, – сообщают украинские СМИ.

Во время своего выступления Данилов сказал: «Украина обеспокоена тем, что среди отдельных партнеров активизировались дискуссии о необходимости проведения переговоров, консультаций, встреч с россиянами по обсуждению проблематики войны, прекращению огня и т.д. Все это от рудиментного страха перед Россией. Бояться ее не следует, что доказала Украина».

Далее Данилов традиционно призвал совместно работать над консолидацией союзников и партнеров по дальнейшей поддержке Украины, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке и в США.

«События на Ближнем Востоке, внутриполитическая ситуация в США и других западных государствах влияют на поддержку Украины. Исходим из того, что на внешнем треке будет складываться непростая для Украины ситуация. Внимание к Украине возможно будет падать из-за прогнозируемых конфликтов на Ближнем Востоке, Балканах, Кавказе, Центральной Азии, вокруг Арктики и за владение ресурсами. На Западе будет чувствоваться усталость от войны», – заявил глава украинских спецслужб и добавил: «Украина будет нуждаться в усиленной военно-технической и финансово-экономической помощи со стороны западных партнеров, но в то же время необходимо изменить подход по оказанию помощи «дозированно, ограниченно и несвоевременно. …Критически важны прекращение политических споров, спекуляций вокруг выборов, единство элит. Именно на это направлены действия президента Украины Владимира Зеленского, который нуждается в поддержке в том числе со стороны партнеров».

«Кремль готовится к продолжительной войне и оказался более устойчивой к западным санкциям, чем ожидалось. Президентские выборы в РФ 17 марта 2024 г. – знаковая дата для Кремля. Поэтому у Украины и мирового сообщества есть 3-4 месяца для соответствующей подготовки», – резюмировал Данилов.

Киев, Иван Бабурин

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