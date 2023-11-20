Остин и Умеров обсудили контрнаступательные операции Киева

Министр обороны США Ллойд Остин, прибывший в Киев с необъявленным визитом, в понедельник, 20 ноября, заявил, что обсудил с украинским коллегой Рустемом Умеровым потребности ВСУ и контрнаступательные операции, – сообщают украинские СМИ.

В своем аккаунте в соцсети Х (экс-Twitter) шеф Пентагона написал: «Приятно встретиться с моим коллегой Рустемом Умеровым в Киеве, чтобы обсудить контрнаступательные операции Украины и будущие потребности вооруженных сил. Мы поддерживаем народ Украины сегодня и в долгосрочной перспективе».

В свою очередь, пресс-служба минобороны Украины сообщила, что после встречи один на один Умерова и Остина, были проведены расширенные переговоры с участием главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, начальника Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, первого заместителя министра обороны Александра Павлюка и замминистра обороны Ивана Гаврилюка.

«Стороны обсудили планы Украины по противостоянию российской агрессии, нынешние и будущие потребности на поле боя для их реализации и пути дальнейшей помощи со стороны США и союзников», – сообщили в минобороны Украины.

Киев, Иван Бабурин

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