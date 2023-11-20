Глава минобороны Украины объявил «НАТОфикацию» одним из своих главных приоритетов

Министр обороны Украины Рустем Умеров после встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином и командующим ВС США в Европе Кристофером Каволи в Киеве в понедельник, 20 ноября, заявил, что «натофикация» является одним из главных его приоритетов, – сообщают украинские СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей Умеров написал: «У нас была плодотворная дискуссия по поводу текущих и будущих потребностей Украины на поле боя и того, как Соединенные Штаты с союзниками могут помочь их удовлетворить. Другая важная тема касалась НАТО. Украина выбрала свой путь: стать членом альянса. Поэтому НАТОфикация – один из главных приоритетов Министерства обороны Украины».

Отметим, что главком Украины Валерий Залужный, который также принимал участие во встрече с западными кураторами, сообщил, что отдельно обсуждал потребности ВСУ, которые «смогут усилить возможности на поле боя».

«Доложил об обстановке на фронте. Подробно обсудили общие планы в короткой, средней и долгосрочной перспективах. Отдельно остановились на потребностях и технологических решениях, которые усилят наши возможности на поле боя», – говорится в сообщении Залужного.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»