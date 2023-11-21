Зеленский опасается, что затягивание начала переговоров о членстве Украины в ЕС скажется на помощи его режиму

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 21 ноября, на брифинге в Киеве по итогам переговоров с президентом Евросоюза Шарлем Мишелем и президентом Молдавии Майей Санду, заявил, что решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС в следующем году может «сломать решения о финансовой помощи», – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления лидер киевского режима сказал: «Реформы, на прогресс которых Евросоюз обращает внимание как на решение будущего года, многие мы сможем сделать еще в этом году. На сегодняшний день мы готовы, и очень хотелось бы, чтобы мы не давали лишних побед Российской Федерации. Потому что, если нет объединения, а вокруг такого решения очень важно единение Европы, то после таких решений (начало переговоров о членстве в ЕС в 2024 году, – прим. ред.) могут сломаться и другие решения: о помощи Украине, о санкционном давлении, о финансовой помощи уже не только для Украины, а как вызов и для сохранения единения Европейского Союза».

Со своей стороны Шарль Мишель заявил: «Мы будем делать все для того, чтобы убедить 27 членов ЕС, что нам нужно одобрительное решение в декабре о начале переговоров о членстве Украины в ЕС. Это послание для Европейского Союза, что мы заботимся о нашей стабильности».

Киев, Иван Бабурин

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