На Украине заявили о ежедневных миллионных потерях из-за блокады на польской границе

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) Украины на основе экспресс-опроса среди 55 членских компаний подсчитала, что за один день блокады пунктов пропуска на польской границе каждая из фирм теряет в среднем 1 млн. грн. (27 7400 долларов по курсу), – сообщают украинские СМИ.

В опубликованных результатах исследования ЕБА, в частности, говорится, что «совокупная ориентировочная сумма ущерба с начала блокады, нанесенного опрошенным компаниям, составляет по меньшей мере 305,88 млн грн.( 8 485 000 долларов). …Финансовые потери понесут как экспортеры, так и импортеры: 49% компаний ввозят продукцию на Украину, 25% товаров направляются в Польшу, 15% – в Германию, а также в страны Балтии, Западной Европы, США, Канады, стран Азии и Африки. Блокировка движения на границе польскими перевозчиками уже привела к многочисленным негативным последствиям для бизнеса на Украине и их контрагентам за рубежом».

«Растущие затраты на перевозку влияют на себестоимость продукции и ценовую конкурентоспособность предприятий. Наблюдается смена маршрутов, в то же время, увеличиваются очереди на словацкой и венгерской границах. Бизнес уже сообщает о дефиците транспорта, в том числе и из-за нежелания перевозчиков брать заказы на время забастовки польских перевозчиков. Невозможность выполнить обязательства перед украинскими и иностранными заказчиками приведет к штрафным санкциям со стороны покупателей, отмене дальнейших заказов и потере клиентов. …Нехватка импорта необходимого сырья или комплектующих создает риски для украинских производств. Все это оказывает непосредственное влияние на доступ населения в Украине к необходимым товарам и бесперебойную работу предприятий», – заявили в Европейской бизнес ассоциации Украины.

Киев, Иван Бабурин

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