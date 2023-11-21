Кулеба рассказал главам МИД стран G7 о подготовке к зиме и снова просил ПВО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во вторник, 21 ноября, во время онлайн-встречи расширенного заседании министров иностранных дел стран G7 и партнеров, рассказал о подготовке к зимнему периоду и снова попросил усилить систему ПВО, – передают украинские СМИ.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, во время своего выступления Кулеба сказал: «Сегодня мы готовы к зиме лучше, чем в прошлом году. Мы глубоко благодарны международным партнерам, которые активно помогают нам в этом. Сейчас перед нами стоят две ключевые задачи: дальнейшее укрепление противовоздушной обороны Украины и предоставление энергетического оборудования для нашей энергосистемы. Усиление противовоздушной обороны – это лучший способ предотвратить новые повреждения нашей энергосистемы».

«Мы благодарны партнерам за уже оказанную помощь и рассчитываем на дальнейшее увеличение количества зенитно-ракетных комплексов, зенитной артиллерии, систем борьбы с дронами, оборудования радиоэлектронной борьбы и боеприпасов для ПВО», – добавил глава украинский дипломатии и добавил, что «долгосрочной целью Украины является полная интеграция в энергетический рынок ЕС».

Киев, Иван Бабурин

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