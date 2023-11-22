Средства противовоздушной обороны сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе Воздвиженки в Донецкой Народной Республике. Также уничтожены 45 украинских беспилотников в небе над Донецкой и Луганской народными республиками, Запорожской, Харьковской и Херсонской областями.

За сутки российские войска успешно отбили семь атак противника, который лишился до 420 боевиков убитыми и ранеными, шести единиц бронетехники. Авиация с использованием беспилотников, ракетчики и артиллерия ВС РФ уничтожили украинский склад авиационных средств поражения, ЗРК С-300, сообщили в Минобороны РФ.

На Купянском направлении «Западная» группировка ВС РФ отбросила штурмовые группы под Синьковкой и разбила противника около Новоселовского и Тимковки. ВСУ лишились до 50 человек.

На Краснолиманском направлении группировка войск «Центр» нанесла поражение штурмовой группе около Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества. Ликвидированы до 65 боевиков.

«Южная» группировка отбросила противника около Ленинского и разбила бригады ВСУ под Раздоловкой, Клещеевкой, Артемовским, Богдановкой, Курдюмовкой на Донецком направлении. Киевский режим потерял до 115 военных убитыми и ранеными.

На Южно-Донецком направлении группировка ВС РФ «Восток» отразила атаку около Приютного и нанесла поражение противнику под Новомихайловкой. Уничтожены до 60 боевиков.

На Запорожском направлении ВСУ лишились до 60 военных в районе Новопрокоповки, Вербового и Работино. Российские войска отбили три атаки.

На Херсонском направлении ВС РФ разбили подразделение украинских морпехов около Ивановки и Змиевки. Противник лишился до 70 военных убитыми и ранеными.

Москва, Наталья Рязанова

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