В Киеве назвали «захватчиками» русскоязычных украинских военных

Украинский актер Богдан Бенюк, заместитель председателя ВО «Свобода»* по связям с украинцами за рубежом поддержал заявление Ирины Фарион о том, что говорящие по-русски военные не украинцы, и заявил, что военные, говорящие по-русски являются «захватчиками», – сообщает украинское издание «Обозреватель».

В интервью изданию актер сказал: «Те украинцы, которые продолжают общаться на русском языке, они продвигают «русский мир» на Украине. И это надо признать всем. В первую очередь – руководителям государства, которые это побуждают, всем работникам, работающим в государственных учреждениях, руководству украинской армии и командирам, которые дают присягу на служение Украине на украинском языке. Фарион сказала правильное дело и не побоялась это сделать во время войны».

«Надо задуматься тем людям, которые выросли в Украине. Им позор! То, что они защищают Украину – супер. Но они защищают, говоря на языке захватчика. Это недопустимо. Они должны это понять и изменить свое отношение к самому важному – гражданству Украины. Ибо гражданин Украины это тот, кто является носителем языка, считается ее гражданином, а всех остальных я считаю захватчиками. … Какие они украинцы? Их нужно вычеркивать и говорить, что они русские», – подчеркнул Бенюк.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Киев, Иван Бабурин

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