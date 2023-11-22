Боевики ВСУ жалуются на тяжелую ситуацию в Авдеевке

В украинских соцсетях распространяется видеообращение боевика ВСУ из Авдеевки Донецкой области, в котором он рассказывает о тяжелой ситуации в городе, а также о том, в чем преимущество России, – сообщает украинское издание Страна.ua.

В видеоролике ВСУшник говорит: «Преимущество России в том, что ее экономика работает на войну, а в Украине такого нет. И деньги тратятся на брусчатку и стадионы. Отходим из посадки, и что нам, брусчаткой забросать врага? Не хватает снарядов и дронов, в результате чего в подразделениях много погибших и раненых».

Киев, Иван Бабурин

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