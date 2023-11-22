СМИ: На Украине начали использовать женщин на подземных работах в шахтах

Украинский энергохолдинг «ДТЭК» впервые в истории разрешил использовать женщин в шахтах на подземных работах из-за нехватки мужчин, – сообщает в среду, 22 ноября агентство Reuters.

Агентство со ссылкой на данные компании пишет, что «на шахтах сейчас заняты около 400 женщин, что составляет 2,5% от общего числа работников. Обусловлено это тем, что около 3 тысяч из 20 тысяч (15%) работников холдинга мужского пола участвуют в боевых действиях. До начала войны женщин на подземные работы не допускали, соответствующий запрет действовал со времен СССР».

Киев, Иван Бабурин

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