Залужный рассказал участникам заседания в формате «Рамштайн» о сложной обстановке на фронте

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный в среду, 22 ноября, заявил, что впервые принял участие в заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в рамках формата «Рамштайн» под председательством шефа Пентагона Ллойда Остина и рассказал о «сложной обстановке на фронте», – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Залужный написал: «Впервые принял участие в заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в рамках формата «Рамштайн». Подробно проинформировал наших партнеров о ситуации на поле боя. Отметил, что обстановка на фронте осложненная, однако контролируемая».

«Вооруженные Силы Украины продолжают вести оборонительные и наступательные операции. Доложил о действиях россиян, угрозах и их вероятных планах на ближайшее время. Выразил благодарность партнерам за работу коалиции возможностей, которая значительно укрепляет наши позиции и возможности. Объявленные пакеты помощи укрепят украинскую систему противовоздушной обороны, артиллерию, РЭБ и другие важные составляющие», – добавил украинский главком.

Киев, Иван Бабурин

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