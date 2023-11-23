Украина потребовала от Польши срочно прекратить блокаду границы

Посол Украины в Польше Василий Зварыч в четверг, 23 ноября, заявил, что Киев обратился с официальной нотой в МИД Польши с требованием о срочном разблокировании границы, поскольку это создает реальные угрозы жизни и здоровью людей, – сообщают украинские СМИ.

Зварыч, в частности, сказал: «Посольство в срочном порядке обратилось с очередной официальной нотой в Министерство иностранных дел Польши, требуя разблокировать движение грузовых транспортных средств. Соответствующие сигналы доведены также Министерству внутренних дел и администрации Польши. Ограничение грузового движения польскими протестующими создает угрозу жизни и здоровью людей, вызывает значительную угрозу безопасности и порядка движения на дорогах общего пользования, а в соответствии с нормами Закона Республики Польша «О собраниях» дает прямые основания для роспуска забастовки представителем органа местного самоуправления, выдавшего разрешение на его проведение».

«Каждый имеет право на протест и отстаивание своей позиции. Однако выбранная на этот раз форма, время и продолжительность собрания в сложных погодных условиях создают реальную угрозу жизни и здоровью, а также безопасности людей», – добавил украинский посол.

Киев, Иван Бабурин

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