Зеленский ввел санкции против 147 россиян, в том числе, против Чубайса и Кудрина

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 23 ноября, ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер» о санкциях в отношении 147 граждан России и других государств, связанных с РФ, в том числе против Анатолия Чубайса, Алексея Кудрина и Алишера Усманова, – сообщают украинские СМИ.

В текстах указов, опубликованных на сайте главы киевского режима, говорится, что в первом списке значатся 60 физических лиц граждан России, Украины, Кипра, Белоруссии, Германии, Узбекистана, Австрии, Великобритании. Среди них «скрывающийся в РФ экс-секретарь СНБО» Владимир Сивкович, «обвиняемый в крушении авиалайнера Малазийских авиалиний рейса МН17» Леонид Харченко, «уполномоченная по правам человека оккупационной администрации Донецкой области» Дарья Морозова, топ-менеджеры компаний группы USM российского олигарха Алишер Усманов, Назим Эфендиев, Вахтанг Кочаров и Валерий Казикаев, а также супруга экс-главы USM Ивана Стрешинского Наталья Давыдова, а также сын супруги Усманова Ирины Винер – Натан Винер.

Во втором списке из 87 физических лиц-граждан РФ, среди которых Анатолий Чубайс, командующий войсками ПВО-ПРО – заместитель главкома Воздушно-космических сил РФ Андрей Демин, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин, главный санитарный врач Москвы Елена Андреева и другие.

Киев, Иван Бабурин

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