Начальник управления печати и информации минобороны Украины Илларион Павлюк на брифинге в четверг, 23 ноября, заявил, что победа на выборах в Нидерландах крайне правой «Партии свободы» во главе с Гертом Вилдерсом, который станет следующим премьер-министром, вряд ли сможет легко и просто «свернуть» программу по передаче истребителей F-16 Киеву, – сообщают украинские СМИ.

Отвечая на вопрос, отразится ли результат выборов в Нидерландах на помощи Украине, Павлюк сказал: «Сам по себе проект передачи Украине F-16 – это один из примеров долгосрочных, очень сложных проектов. Поскольку речь не только о передаче техники, подготовке экипажей и инженеров, но и о модернизации инфраструктуры, о расчетах всего жизненного цикла самолета, стоимости обслуживания. А также о том, что передающая нам самолеты страна перевооружает собственный воздушный флот. И в этом задействовано очень много стран. Это глобальные, очень сложные процессы. Поэтому думаю, что какие-то отдельные персоны из-за своих политических взглядов вряд ли могут настолько легко и просто что-то свернуть. Это вряд ли возможно».

«На сегодняшний день Украина и партнеры четко понимают заинтересованность западного мира в том, чтобы Украина победила в войне. Поддержка и эти проекты поддержки Украины настолько глобальны, что представить себе их отмену я не могу», – добавил пресс-секретарь минобороны Украины.

Ранее сообщалось ультраправая на выборах в Нидерландах победила «Партия свободы» (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом, который неоднократно критиковал предоставление военной и финансовой помощи Украине.

Киев, Иван Бабурин

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