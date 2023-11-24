Киев назвал сумму ущерба экономике от ежедневных воздушных тревог

Председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной рады Данил Гетманцев в пятницу, 24 ноября, заявил, что ущерб экономике Украины от воздушных тревог составляет примерно девять миллиардов гривен в день (около 240 млн. долл.), – сообщает украинское издание Страна.ua.

Как пишет издание, Гетманцев заявил следующее: «В целом ущерб экономике Украины от постоянных воздушных тревог составляет примерно девять миллиардов гривен в день (около 240 млн. долл.). При этом еще в прошлом году убытки были меньше – около семи млрд гривен. Конкретно для бюджета потери от тревог могут достигать шести млрд гривен в месяц. Если говорить о налогах, то потери от остановки экономической деятельности для бюджета составляют три млрд грн. в сутки вынужденного простоя. Если взять минимальную суммарную продолжительность тревог в двое суток в месяц, потери сводного бюджета и пенсионного фонда могут достигать шести млрд грн. в месяц».

Киев, Иван Бабурин

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