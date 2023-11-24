В Киеве заявили, что мобилизация стала проблемой большей, чем снарядный голод

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что проблема мобилизации на Украине сейчас стала больше проблемы наличия снарядов в войсках, – сообщает в пятницу, 24 ноября украинское Radio NV.

В интервью радиостанции Костенко сказал: «Мы все знаем, что у нас сейчас проблема с мобилизацией, можно сказать провал мобилизации. После того, как главы Территориальных центров комплектования были заменены военными, у нас последовал провал мобилизации. Это ситуация, на которую нужно быстро влиять. Если мы не повлияем и ничего не изменим, у нас будут очень большие проблемы. Сейчас, пожалуй, проблемы с мобилизацией больше, чем проблемы со снарядами».

Киев, Иван Бабурин

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