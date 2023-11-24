Украинских промышленников призвали производить больше собственного оружия

Министр обороны Рустем Умеров на совещании с главой минстратегпрома Александром Камышиным в пятницу, 24 ноября, призвал обеспечить ВСУ вооружением украинского производства, – сообщают украинские СМИ.

Как сообщает пресс-служба украинского минобороны, в ходе совещания Умеров сказал: «Наш общий приоритет с министром стратегической промышленности Александром Камышиным – это обеспечение Вооруженных Сил Украины вооружением отечественного производства. Наша цель – локализовать как можно больше производств на Украине. Это вопрос нашей национальной безопасности».

Со своей стороны глава минстратегпрома сказал: «Возможности украинского ОПК втрое выросли по сравнению с 2022 годом. В следующем году будет рост в шесть раз по отношению к 2023-му. Все, что можем, мы производим внутри страны».

Киев, Иван Бабурин

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