Зеленский объявил о подготовке комплексного плана по мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с литовским коллегой Эдгарсом Ринкевичсом в пятницу, 24 ноября, заявил, что на следующей неделе будет подготовлен комплексный план по мобилизации в стране, – сообщают украинские СМИ.
В ходе своего выступления глава киевского режима сказал: «вопрос, который касается территориальных центров комплектования (ТЦК), военно-врачебных комиссий (ВВК), мобилизации и демобилизации является сложным и очень актуальным. Есть какие-то решения, которые мы сразу решили, скажу вам честно. Но я хотел бы, чтобы люди понимали весь план действий – куда мы идем с этим, какие вызовы, чтобы люди видели. Нам нужно знать, куда мы должны прийти, когда, какими силами. Поэтому комплексный план по этому вопросу будет на следующей неделе».
«Задача поставлена главнокомандующему Вооруженных Сил Валерию Залужному и министру обороны Рустему Умерову, а также премьер-министру Денису Шмыгалю , потому что еще есть экономические вопросы. Они будут все комплексно докладывать на следующей неделе», – добавил Зеленский.
Киев, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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