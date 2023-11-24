Зеленский объявил о подготовке комплексного плана по мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с литовским коллегой Эдгарсом Ринкевичсом в пятницу, 24 ноября, заявил, что на следующей неделе будет подготовлен комплексный план по мобилизации в стране, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления глава киевского режима сказал: «вопрос, который касается территориальных центров комплектования (ТЦК), военно-врачебных комиссий (ВВК), мобилизации и демобилизации является сложным и очень актуальным. Есть какие-то решения, которые мы сразу решили, скажу вам честно. Но я хотел бы, чтобы люди понимали весь план действий – куда мы идем с этим, какие вызовы, чтобы люди видели. Нам нужно знать, куда мы должны прийти, когда, какими силами. Поэтому комплексный план по этому вопросу будет на следующей неделе».

«Задача поставлена ​​главнокомандующему Вооруженных Сил Валерию Залужному и министру обороны Рустему Умерову, а также премьер-министру Денису Шмыгалю , потому что еще есть экономические вопросы. Они будут все комплексно докладывать на следующей неделе», – добавил Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

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