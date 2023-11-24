Арахамия заявил, что никаких выборов на Украине не будет

Руководитель фракции Зеленского в Верховной раде «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что в 2024 году никаких выборов в Украине не может быть, и Запад к этому не принуждает, – сообщают украинские СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистки Натальи Мосейчук Арахамия сказал: «Запад не принуждает Украину к проведению выборов во время войны. Когда поднимается вопрос о том, как будут голосовать военные, а также украинцы, выехавшие за границу или оставшиеся на временно оккупированных территориях, – ответа на него на Западе нет. …Я не считаю, что вообще какие-то выборы могут быть. Ни местные, ни парламентские, ни президентские. Были единичные политики, которые говорили, что, «возможно, вам придется садиться за стол переговоров с россиянами, и тогда, когда вы будете условно нелегитимными, к вам будут вопросы».

Киев, Иван Бабурин

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