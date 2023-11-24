В Киеве озаботились малым количеством женщин-командиров на передовой

Госсекретарь минобороны Украины Людмила Дараган в пятницу, 24 ноября, заявила, что планируется увеличить количество женщин в должностях командиров на передовой, чтобы предорлеть гендерный стереотип, что «женщина не может командовать», – сообщают украинские СМИ.

В заявлении Дараган, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы минобороны Украины, говорится: «У нас сегодня определенный перекос. Есть много женщин в должностях финансисток, работниц кадровых подразделений, юристок, но мы фактически не имеем женщин в должностях командиров хотя бы уровня роты. И это не зависит от профессиональности, профессионализма или личностных качеств. К сожалению, пока это вопрос исключительно стереотипов. Мы уже прошли стереотип о том, что женщина не может воевать.Теперь нужно преодолеть стереотип «женщина не может командовать».

«На октябрь 2023 года в ВСУ служат более 62 тысяч женщин, что составляет 7% от общей численности ВСУ, из которых 43,5 тысячи – военнослужащие, а 18,6 тысячи – гражданский персонал. При этом 7,7 тысячи женщин – офицеры, 11,7 тысячи – сержантский состав, 22,7 тысячи – солдаты. В районе боевых действий находятся около 5 тысяч женщин из состава ВСУ», – отметила госсекретарь украинского минобороны.

Киев, Иван Бабурин

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