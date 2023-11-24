Украинским пенсионерам будут выдавать по пять лампочек в руки

Представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук итогам заседания правительства в пятницу, 24 ноября, заявил, что Кабинет министров Украины принял решение о бесплатной раздаче получателям пенсий по пять энергосберегающих светодиодных ламп в руки в отделениях «Укрпошты», – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Мельничук написал: «Внедрена дополнительная возможность получения пенсионерами по пять светодиодных ламп на одно физическое лицо непосредственно в отделениях почтовой связи АО «Укрпошта» при наличии пенсионного удостоверения, что позволит ускорить процесс выдачи лампочек реципиентам перед началом осенне-зимнего периода повышенных нагрузок».

Киев, Иван Бабурин

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