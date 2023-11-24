Киев подтвердил, что к войне с Россией Украину подтолкнула Великобритания

Лидер фракции партии Зеленского в Верховной раде «Слуга народа» Давид Арахамия, возглавлявший делегацию Украины на переговорах с Россией весной 2022года в Стамбуле, в пятницу, 24 ноября, подтвердил, что главным требованием Москвы было – не вступать в НАТО, но премьер Великобритании Борис Джонсон сказал: «Давайте будем просто воевать», – сообщает украинское издание Страна.ua со ссылкой на интервью Арахамии с журналисткой Натальей Мосейчук.

Наталья Мосейчук: Целью украинской делегации было затягивать процесс. Какая цель была у российской делегации?

Давид Арахамия: Целью российской делегации...На мой взгляд, они действительно до последнего полагали, что смогут додавить нас, чтобы мы взяли нейтралитет. Это было главное для них: они были готовы закончить войну, если мы примем нейтралитет, как Финляндия когда-то. И дадим обязательство, что не будем вступать в НАТО.

– Только этот пункт?

– Фактически, ключевой пункт был этот. Все остальное – косметические политические приправки про денацификацию, русскоязычное население и бла-бла-бла.

– Почему Украина не согласилась на этот пункт?

– Во-первых, чтобы согласиться на этот пункт, нужно было изменить Конституцию. Наш путь в НАТО зафиксирован в Конституции. Во-вторых, нет и не было доверия к россиянам в том, что они это выполнят. Это можно было сделать только при наличии гарантий безопасности. Мы же не могли что-то подписать, отойти, выдохнуть, а вдруг они бы потом зашли, а мы не готовы к такому. Поэтому это возможно было только в том случае, если б мы могли быть уверены, что это не повторится вновь. А такой уверенности нет. Больше того, когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать. И – «давайте будем просто воевать».

«Отметим, что в СМИ ранее неоднократно появлялись сообщения, что украинские власти отказались от подписания соглашения весной 2022 года после переговоров с Джонсоном. И теперь, как видим, Арахамия это фактически подтвердил», – говорится в публикации украинского издания Страна.ua.

Киев, Иван Бабурин

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