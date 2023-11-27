Армия России уничтожила около 600 боевиков ВСУ в зоне СВО за сутки

Российская авиация с использованием беспилотников, ракетчики и артиллерия ВС РФ разбили технику и боевиков ВСУ в 107 районах. По данным Минобороны РФ, за сутки ликвидированы до 595 боевиков, шесть единиц бронетехники, разбит пункт управления ВСУ в районе Красного в ДНР.

«Западная» группировка войск отразила три атаки противника на Купянском направлении в районе Ивановки и Синьковки Харьковской области. ВСУ лишились до 30 человек, двух боевых бронемашин, самоходной артиллерийской установки «Гвоздика».

Группировка ВС РФ «Центр» отбила атаку штурмовых групп ВСУ около Червоной Дибровы на Краснолиманском направлении и разбила скопление противника около Белогоровки. Уничтожены до 280 боевиков, две ББМ.

На Донецком направлении «Южная» группировка российских войск уничтожила до 110 украинских военных и две БМП около Курдюмовки и Клещеевки.

Группировка «Восток» на Южно-Донецком направлении била противника под Угледаром, Павловкой и Приютным. Уничтожены до 110 боевиков, гаубица «Мста-Б».

На Запорожском направлении киевский режим дважды пытался атаковать в районе Работино, но лишился до 30 военных.

На Херсонском направлении российские войска ликвидировали до 35 украинских боевиков, одну самоходку «Акация» и две «Гвоздики».

Средства ПВО сбили две переоборудованные для поражения наземных целей управляемые ракеты ЗРК С-200 над южной частью акватории Азовского моря. За сутки уничтожен 21 украинский беспилотник в небе над Донецкой Народной Республикой и Запорожской областью.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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