Российская авиация с использованием беспилотников, ракетчики и артиллерия ВС РФ разбили технику и боевиков ВСУ в 107 районах. По данным Минобороны РФ, за сутки ликвидированы до 595 боевиков, шесть единиц бронетехники, разбит пункт управления ВСУ в районе Красного в ДНР.
«Западная» группировка войск отразила три атаки противника на Купянском направлении в районе Ивановки и Синьковки Харьковской области. ВСУ лишились до 30 человек, двух боевых бронемашин, самоходной артиллерийской установки «Гвоздика».
Группировка ВС РФ «Центр» отбила атаку штурмовых групп ВСУ около Червоной Дибровы на Краснолиманском направлении и разбила скопление противника около Белогоровки. Уничтожены до 280 боевиков, две ББМ.
На Донецком направлении «Южная» группировка российских войск уничтожила до 110 украинских военных и две БМП около Курдюмовки и Клещеевки.
Группировка «Восток» на Южно-Донецком направлении била противника под Угледаром, Павловкой и Приютным. Уничтожены до 110 боевиков, гаубица «Мста-Б».
На Запорожском направлении киевский режим дважды пытался атаковать в районе Работино, но лишился до 30 военных.
На Херсонском направлении российские войска ликвидировали до 35 украинских боевиков, одну самоходку «Акация» и две «Гвоздики».
Средства ПВО сбили две переоборудованные для поражения наземных целей управляемые ракеты ЗРК С-200 над южной частью акватории Азовского моря. За сутки уничтожен 21 украинский беспилотник в небе над Донецкой Народной Республикой и Запорожской областью.
Москва, Наталья Рязанова
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