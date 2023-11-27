Больше половины украинцев убеждены, что взятки – это необходимость

Украинская социологическая группа «Рейтинг» в понедельник, 27 ноября, опубликовала результаты опроса, проведенного 27-30 июля при поддержке USAID (Агентство США по международному развитию), в которых говорится, что более половины украинцев убеждены в необходимости давать взятки, – сообщают украинские СМИ.

В материалах, обнародованных соцгруппой «Рейтинг», в частности, говорится, что 53% украинцев убеждены, что «большинство людей дают взятки, так как без этого не обойтись», не согласны с таким утверждением 24% опрошенных».

Кроме того, результаты исследования показали, что 49% украинцев считают, что «большинство людей не платят налоги, если есть такая возможность», не согласны с этим 24%. С утверждением, что «лучше самостоятельно решать собственные проблемы, чем ждать их решения от властей или государства» согласны 33%, не согласны с этим 45% жителей Украины.

«Если нужно обратиться в государственные или муниципальные органы пытается использовать свои знакомства или связи 31% украинцев, не пользуются этим – 48%», – следует из результатов опроса.

«В ходе исследования методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) было опрошено 2000 совершеннолетних респондентов из всех подконтрольных регионов Украины. Выборка репрезентативна по возрасту, типу поселения и региону проживания. Статистическая погрешность (с доверительной вероятностью 0,95) не более 2,2% для значений близких к 50% и не более 0,8% для значений близких к 5%», – говорится в релизе социологической группы «Рейтинг».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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