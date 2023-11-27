Киев продолжает обсуждать с ЕС конфискацию «замороженных» российских активов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в понедельник, 27 ноября, заявил, что обсудил разработку механизма конфискации замороженных российских активов с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам ценностей и прозрачности Верой Юровой, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Шмыгаль по итогам встречи с Юровой написал: «Мы рассчитываем на нашу дальнейшую эффективную работу с ЕС над разработкой механизма конфискации замороженных российских активов. Принцип «Россия заплатит» должен претвориться в жизнь уже в следующем году. Указал также на необходимость создания специального трибунала для привлечения к ответственности руководства РФ».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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