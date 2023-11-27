Украина собирается привлекать коммерческие рекрутинговые компании с целью посика и привлечения призывников ВСУ, которые скрываются от мобилизации из-за боязни попасть на фронт, – сообщает в понедельник, 27 ноября, The Guardian.

Со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника брианское издание пишет: «Изменения, о которых, как ожидается, объявят на этой неделе, будут включать использование коммерческих рекрутинговых компаний для того, чтобы проводить более целенаправленный призыв и с целью убеждать призывников в том, что они будут задействованы в тех ролях, которые будут соответствовать их навыкам, а не просто отправлены на фронт».

«Некоторые люди боятся умереть, боятся стрелять, однако их можно привлечь к другой деятельности. ВСУ будут работать с двумя крупнейшими в Украине рекрутинговыми компаниями, чтобы найти высококвалифицированных людей, которые не хотят на фронт и избегают призыва. Проблемы с набором в ВСУ существуют, но не нужно преувеличивать их масштаб», – цитирует The Guardian секретаря СНБО Украины Алексея Данилова.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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