Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении в понедельник, 27 ноября, заявил, что ежедневно просит у государств-партнеров пакеты оборонной поддержки, – сообщают украинские СМИ.
В видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «Провел сегодня подготовительное совещание по различным международным мероприятиям, которые планируются в ближайшие недели и до конца года. Четко видим украинскую перспективу и то, что необходимо для достижения наших целей. Ежедневно работаем с партнерами ради новых пакетов оборонной поддержки – поддержки для наших воинов».
Киев, Иван Бабурин
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