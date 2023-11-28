ВСУ стянули под Горловку крупную группировку для проведения контратак

Украинские военные стянули крупные силы под Горловку в Донецкой народной республике для атак сразу на нескольких участках, в том числе в направлении Майорска. Об этом сообщил советник главы ДНР Ян Гагин со ссылкой на данные российской разведки.

«Противник сконцентрировал весьма существенную группировку на Горловском направлении, готовят атаки на разных участках этого района, включая Майорск», – рассказал Гагин в комментарии ТАСС.

Он пояснил, что ВСУ таким образом стремятся отвлечь внимания с более провальных для украинской армии направлений.

Гагин также отметил, что за последние двое суток украинские силы предприняли несколько неудачных попыток атаковать российские позиции на этом участке фронта, потеряв убитыми до 20 боевиков.

Донецк, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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