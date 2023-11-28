Украинцев готовят к зимним ограничениям электроэнергии

Директор Центра исследований энергетики Украины Александр Харченко на брифинге в медиацентре «Украина» во вторник, 28 ноября, заявил, что при температуре воздуха ниже 8 градусов мороза в Украине возможен серьезный дефицит электричества, поэтому в пиковые часы могут быть ограничения потребления электроэнергии, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего общения с журналистами Харченко сказал: «При температуре минус 8 и ниже, по оценкам и расчетам Центра исследований энергетики, нечем будет перекрывать дефицит электроэнергии. К сожалению, европейская энергосистема имеет определенные ограничения в пересечениях с украинской. Поэтому в какой-то момент придет время, когда придется ограничивать потребление в пиковые часы. То есть между 8 и 10 утра или 17 и 20-21 вечера. В связи с этим советую потребителям экономить электроэнергию – выключать бойлеры, утюги, стиральные машины и все, что с этим связано».

«На Украине есть около миллиона квартир, многоквартирных домов, и если в каждой квартире сэкономят 3-4 кВт, это уже очень заметный результат для энергосистемы. А включить электрочайник – это 2 кВт, отключить бойлер – это, по меньшей, мере 1,5 кВт. Поэтому, если украинцы будут действительно экономить, возможно, мы сможем обойтись без отключений. Если люди будут потреблять в привычном режиме, максимально, тогда, я думаю, что отключения будут», – отметил директор Центра исследований энергетики Украины и добавил: «Все крупные потребители, которых можно было отправить на ремонт в зимний период, отправились на ремонты, а все, кто мог ограничить свое потребление до максимума, делают это. Однако, мы сейчас очень близки к той линии, где, возможно, придется ограничивать потребителей».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube