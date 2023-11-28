Советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко во вторник, 28 ноября, заявил, что в украинской армии, кроме дефицита техники, существует и дефицит военных – в некоторых бригадах ВСУ средний возраст составляет 54 года, и из 110 солдат, числившихся в начале 2022 года, сейчас остались трое – сообщают украинские СМИ.

В эфире телемарафона Лещенко сказал: «Плюс к технике сейчас огромный дефицит военных. Потому что нужно проводить ротации и подтягивать резервы. В некоторых бригадах то, что я услышал, это страшные цифры. Средний возраст – 54 года. Штурмовик в 54 года не может идти на штурм. Необходимо провести ротацию. Бригады, которые сейчас находятся на Западной Украине, должны заменять тех, которые сейчас находятся на Востоке, чтобы те хоть немного отдохнули. …В некоторых бригадах из 110 солдат, числившихся в начале 2022 года сейчас, остались трое. … Украинское руководство, и ставка верховного главнокомандующего работает над тем, как эффективнее провести 2024 год по освобождению нашей земли».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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