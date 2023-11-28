Кулеба заявил, что он с «Жозепом» обсуждал включение в 12 пакет антироссийских санкций «подавление способности России производить ракеты»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с Верховным представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Жозепом Боррелем в Брюсселе во вторник, 28 ноября, заявил, что в готовящийся 12-й пакет антироссийских санкций ЕС будут включены меры, направленные на «подавление способности России производить ракеты и беспилотники», – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Кулеба сказал: «Четыре важных решения находятся в стадии разработки 12 пакета санкций, о котором упомянул Жозеп. Мы ценим продолжающиеся усилия. Я хотел бы подчеркнуть один конкретный элемент – это меры, направленные на подавление способности России производить ракеты и беспилотники. Некоторые из этих мер уже включены в пакет, и мы с нетерпением ожидаем их принятия государствами-членами. Также ожидается решение об использовании замороженных российских активов в целях восстановления Украины. Третья тема – это решение о запуске нового украинского фонда для обеспечения макрофинансовой помощи Украине. Но, первое и главное – это, конечно же, решение об открытии переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. И я могу подтвердить, что мы с Жозепом подробно обсуждали этот вопрос. Продолжается работа с государствами-членами над принятием этого решения».

«Мы с Жозепом также подробно обсудили мое предложение о создании общеевропейской зоны оборонной промышленности, в которой члены ЕС, кандидаты и страны-единомышленники объединят усилия в оборонном производстве», – написал позже глава украинской внешней политики Кулеба в своем аккаунте в соцсети Х (экс-Twitter).

Брюссель, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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