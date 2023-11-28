Киев объявил о внедрении «еще четырех стандартов НАТО» из 1135

Министерство обороны Украины во вторник, 28 ноября, заявило, что Вооруженные Силы Украины (ВСУ) за последние два месяца внедрили еще четыре стандарта НАТО по подготовке и проведению военных операций, – сообщают украинские СМИ.

В сообщении, распространенном украинским военным ведомством, в частности, говорится: «В течение октября-ноября в Минобороны и ВСУ введены следующие стандарты: «Образование и подготовка к проведению операций в урбанизированной среде» о проведении стандартизированного обучения при подготовке к ведению боевых действий в больших населенных пункта; «Тактика, методы и процедуры воздушно-десантных операций НАТО» об обеспечении командиров и их штабов руководством по планированию, координации и выполнению воздушно-десантных операций; «Проведение сухопутных тактических действий» об обеспечении руководством планирования и выполнения мероприятий и задач по стабилизации ситуации, которые могут возникать в рамках любой операции и в рамках любой кампании и «Воздушные и космические операции» касается общей доктрины, на основе которой могут быть сформулированы стандартные процедуры применения способностей по действиям в аэрокосмическом пространстве во время объединенных операций».

«В настоящее время в Минобороны и ВСУ введено 280 стандартов НАТО: 174 первоочередных в рамках Целей партнерства Украина-НАТО и 106 «инициационных», которые внедряются вне Целей партнерства. Всего в НАТО существует 1135 стандартов, Украина ввела около четверти из них», – сообщают украинские СМИ со ссылкой на минобороны.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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