Зеленский поставил задачу ускорить создание оборонительных сооружений

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении во вторник, 28 ноября, заявил, что у государства точно хватит мин и бетона для ускорения возведения фортификационных сооружений, – сообщают украинские СМИ.

В своем видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «Только что провел заседание Ставки. Особое, длительное, детальное. Первое: фортификации – значительно укрепляем. Были детальные доклады на всех уровнях: Генштаб, Министерство обороны, премьер-министр, областная власть, командующие ОСГВ. Все финансы есть. Все решения есть. Все абсолютно детализировано – мин и бетона нашему государству точно хватит. Нужно больше скорости и эффективности, и каждый, кто за это отвечает, имеет четкие задачи».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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