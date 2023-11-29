Кулеба: Обещанный миллион снарядов нам все равно поставят. Вопрос – когда?

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге после первого заседания Совета «Украина-НАТО» на уровне глав МИД стран альянса в среду, 29 ноября, заявил, что миллион артиллеристских снарядов, обещанный Киеву Евросоюзом, будет передан точно, вопрос только в графике поставок, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос, будут ли обещанные к концу 2023 года снаряды, поставлены к марту 2024-го, Кулеба сказал: «100%, что миллион боеприпасов будет доставлен, вопрос только в графике доставки. На счет марта 2024-го не знаю, зависит от них (ЕС, – прим.ред.). Я не вижу отсутствия политической воли поставить нам миллион снарядов и больше. Я реально вижу, что коллеги переоценили техническую возможность стран изготовить, найти и закупить эти снаряды».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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