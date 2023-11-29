В Киеве предложили использовать для мобилизации реестр избирателей

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко выступил с предложением использовать для мобилизации реестр избирателей, – сообщает в среду, 30 ноября, телеканал «Мы – Украина TV».

В интервью телеканалу Тимочко сказал: «Реестр избирателей наиболее заполнен и передает наиболее правдивую информацию, потому что показывает, кто и где голосовал в свое время. Если кто-то начнет кричать, что это ограничит людей до выборов, то сейчас нам нужно думать не о выборах, а о защите Украины и победе. А о других нюансах – где и кому дискомфортно, можно будет говорить потом».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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