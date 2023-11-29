Украинская социологическая группа «Рейтинг» в среду, 29 ноября, опубликовала данные исследования, согласно которым в стране с июля текущего года на 7% уменьшилось число сторонников вступления в ЕС, в НАТО – на 6%, – сообщает украинское издание Страна.ua.

Издание пишет, что согласно данным свежего опроса «за вступление в ЕС сейчас 78% (было 85%), в НАТО – 77% (было 83%). При этом числе противников вступления в НАТО и ЕС осталось на прежнем уровне, но выросло число неопределившихся».

«Против вступления в НАТО в границах территорий Украины, которые сейчас находятся под ее контролем, высказалось 53% респондентов, 40% с таким вариантом согласились. Причем на западе страны и в Киеве больше тех, кто не против вступления в НАТО «неполной» Украины, в Центре и на Востоке больше противников такой идеи», – говорится в исследовании украинских социологов.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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