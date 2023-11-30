Российские военные разбили четыре командно-наблюдательных и 14 опорных пунктов ВСУ на Краснолиманском направлении. Группировка «Центр» нанесла противнику поражение около Торского участка и Серебрянского лесничества.

«В результате грамотных действий мотострелкового и артиллерийского полков нанесено огневое поражение подразделениям спецназа и механизированной бригады ВСУ. Ударами авиации и огнём артиллерии поражены четыре командно-наблюдательных пункта, 14 опорных пунктов, около 50 артиллерийских расчетов украинских войск», – рассказал начальник пресс-центра группировки войск Александр Савчук.

ВС РФ разбили украинских боевиков и военную технику в 11 района. Потери противника составили около 80 военных за сутки.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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