Верховная рада Украины подписала документ об отмене всех выборов

Документ о запрете президентских и парламентских выборов на Украине до конца войны подписали в четверг, 30 ноября все фракции и группы Верховной Рады, – сообщает украинское издание Страна.ua.

В документе под названием «Выводы, принятые во время девятого «Диалога Жана Моне», подписанном украинскими депутатами, говорится что выборы, и президентские и парламентские могут быть «проведены не ранее, чем через полгода после отмены военного положения».

«Девятый «Диалог Жана Моне» прошел 10-12 ноября в поселке Турья Пасека Закарпатской области, в нем приняли участие руководители или представители всех фракций и групп Рады. Евроструктуры представляла делегация во главе с бывшим президентом Европарламента Коксом», – сообщил Стране один из участников мероприятия, замглавы фракции «Батькивщины» Сергей Соболев.

Также Соболев рассказал журналистам, что в рамках встречи фракции инициировали подписание декларации о недопущении выборов в военное время, «чтобы не раскалывать страну и нацию. Мы же видели, что после заявления министра иностранных дел Кулебы о том, что Офис президента «обдумывает и взвешивает возможность проведения президентских выборов весной, в стране фактически стартовала избирательная кампания. Она несла угрозу нашему единству во время войны. До последнего правящая партия внутри себя консультировалась, но в итоге пункт о недопущении выборов во время войны внесли в документ».

Следует напомнить, что глава фракции Зеленского «Слуга народа» Давид Арахамия в интервью журналистке Наталье Мосейчук недавно, заявил, что никаких выборов в 2024 году на Украине не будет.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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