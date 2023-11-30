Украинское минобороны обозначило приоритеты на 2024 год

Заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в четверг, 30 ноября, заявил, что приоритетом для его ведомства в 2024 году станет совместно с министерством стратегических отраслей промышленности увеличить производство и закупку ракет, боеприпасов, вооружения и военной техники для усиления противовоздушного щита, – сообщают украинские СМИ.

В эфире телемарафона «Единые новости» Гаврилюк сказал: «Главное внимание будет уделяться производству средств противовоздушной обороны, от обычных переносных зенитно-ракетных комплексов до систем ПВО с дальностью более 100 километров (вроде ЗРК «Коралл»). Кроме того, в утвержденном бюджете на 2024 год предусмотрено, что около 175 миллиардов гривен выделяется на закупку ракет и боеприпасов. Усиление противовоздушного щита государства и развитие украинского оборонно-промышленного комплекса является приоритетом».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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