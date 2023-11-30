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Четверг, 30 ноября 2023, 23:38 мск

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Киевский режим вводит в Закарпатье тотальную проверку документов

Совет обороны Закарпатской области в четверг, 30 ноября, принял решение с 1 декабря ввести проверку документов у всех жителей Закарпатья согласно режиму военного положения, – сообщают украинские СМИ.

На сайте Закарпатской областной военной администрации, в частности, говорится, что «с 1 декабря и до окончания военного положения у жителей Закарпатья будут проверять документы. Изменения будут действовать в течение действия военного положения на территории Украины. Будут введены должности комендантов, которые будут в свою очередь назначать ответственных за проверки документов».

Ужгород, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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