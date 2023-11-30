Зеленский собрался «мотивировать» частный бизнес для ускорения строительства оборонительных сооружений

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении в четверг, 30 ноября, заявил, что для ускорения строительства фортификационных сооружений необходимо «мотивировать» частный бизнес, – сообщают украинские СМИ.

В видеоролике, размещенном в соцсетях и на сайте президента Украины, глава киевского режима говорит: «Только что провел в Запорожье два важных совещания. Оперативное – с военными, с генералами Тарнавским, Москалевым, Литвиновым и всеми, кто отвечает за оборону здесь, именно на Запорожье. Второе совещание – фактически общегосударственное – по фортификации. На всех основных направлениях, где нужно усилиться, ускориться со строительством сооружений. Конечно, это, прежде всего, Авдеевский, Марьинский и другие направления в Донецкой области – максимум внимания. Харьковщина-это Купянское направление, также оборонительная линия Купянск-Лиман. И вся Харьковщина, и Сумщина, и Черниговщина, и Киевская, и Ровенская области, Волынь. И также Юг – Херсонская область».

«Обсудили привлечение ресурсов, мотивацию частного бизнеса в этой работе, финансирование. Приоритет очевиден. Благодарен всем, кто работает именно на таком строительстве, на производстве материалов. Обсудили и те потребности, по которым будем работать с партнерами для усиления наших защитных линий», – добавил Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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