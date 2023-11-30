Киев отменил все ограничения по продаже валюты населению

Национальный банк Украины (НБУ) в четверг, 30 ноября, сообщил, что с пятницы, 1 декабря, отменяет все ограничения на продажу наличной иностранной валюты банками и небанковскими финансовыми учреждениями населению, что должно послужить стабилизации курсовых ожиданий и повышению устойчивости валютного рынка – сообщают украинские СМИ.

В объявлении, опубликованном на сайте НБУ, в частности, говорится: «Национальный банк продолжает смягчать валютные ограничения, учитывая потребности сохранения макрофинансовой стабильности, защиты международных резервов, обеспечения первоочередных потребностей обороны, экономики и граждан, а также предложения субъектов финансового рынка, обеспечивающих указанные первоочередные потребности. Так, с 01 декабря 2023 года отменены все ограничения для банков и небанковских финансовых учреждений на объемы возможной продажи наличной иностранной валюты населению. По оценкам НБУ это будет способствовать минимизации разницы между наличным и безналичным курсами и, как результат, стабилизации курсовых ожиданий и повышению устойчивости валютного рынка».

Кроме того, украинский Нацбанк заявляет, что «расширил перечень услуг, для оплаты которых разрешено осуществлять трансграничные переводы гражданам, включая участников боевых действий, которые нуждаются в лечении или восстановлении здоровья за пределами Украины».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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