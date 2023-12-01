Украинские дальнобойщики, заблокированные на польской границе, объявили голодовку

Заблокированные поляками на пункте пропуска «Краковець-Карчова», украинские перевозчики объявили голодовку, потребовав пропускать по 14 грузовиков в час, – сообщает украинское издание Страна.ua.



Как пишет издание, один из украинских дальнобойщиков заявил: «Мы хотели принять участие в мирной акции – переговорах с митингующими. Нас заблокировала полиция. Около 250 человек с одной стороны. Нам не дали дойти до протестующих. Польская полиция дала добро поехать трем мужчинам, волонтеру. Наши требования выслушали, но никто их не принял. Мы объявляем голодовку, но пока еще ждем встречи с консулом», – заявил один из водителей».



«Фуры с топливом и огнеопасным грузом не пропускают, хотя обещали дать им приоритет. В очереди 1207 (грузовиков,-прим.ред.) – это только нас, рефрижераторы, бензовозы», – пишет Страна.ua. со ссылкой на водителя Александра Химича.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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