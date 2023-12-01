Зеленский ищет «украинский сценарий ответа» на действия России в следующем году

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении в пятницу, 1 декабря заявил, что Киеву нужен «свой, украинский, сценарий ответа на вероятные действия России и международную ситуацию в 2024 году», – сообщают украинские СМИ.

В видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «На Ставке был доклад руководителя Службы внешней разведки Украины (Александра Литвиненко, – прим. ред.) относительно вероятных российских действий и международной ситуации в следующем году. Анализируем все возможные сценарии. Должен быть наш, украинский, сценарий на 24-й год. Конкретные операции с вполне конкретным обоснованием, которые дадут Украине тоже вполне конкретные результаты».

Коснулся Зеленский и вопросов мобилизации. Лидер украинцев по этому поводу, в частности, сказал: «Все понимают, что в этой сфере нужны изменения. И это вопрос не просто о количестве тех, кто может быть мобилизован. Это вопрос о сроках: и для каждого, кто сейчас в армии, для их демобилизации, и для тех, кто придет в армию. Сегодня были некоторые предложения. Я жду комплексных решений».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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