Киевский режим узаконил поквартирные в Запорожье для обеспечения мобилизации

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, член Общественной палаты РФ Владимир Рогов в пятницу, 1 декабря, сообщил, что в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье узаконили поквартирные облавы с целью обеспечить мобилизацию.

В своем Telegram-канале Рогов написал: «В Запорожье ввели поквартирные облавы. Во временно оккупированном нацистами городе Запорожье узаконили поквартирные облавы для могилизации. Теперь сотрудники ТЦК (территориальных центров комплектации – военкоматов) будут ходить по домам запорожцев. Такое решение принял горсовет, подконтрольный режиму Зеленского. Сформирована 21 мобильная группа. Ходить будут с 7 до 9 утра и с 5 до 7 вечера. Главы ОСМД (Объединение совладельцев многоквартирного дома, – прим.ред.) обязаны впускать такие группы в многоквартирные дома».

Мелитополь, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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